[Watch] Quicksliva & Trayon White Talk About The Life Of Chris Barry

Marion “Christopher” Barry Jr., the son of Washington D.C. late Mayor Marion Barry passed away August 14th due to an drug overdose. While the media is reporting on how he died, it was much more to Barry, Jr. Friend and colleague Councilman-Elect Trayon White to Quicksilva about Barry’s life and what he meant to D.C. and a moment before his death where he saved a child’s life.

