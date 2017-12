The Fam’s DJ Quicksilva Nominated For 3 Global Spin Awards!

We gotta send congrats to our own DJ Quicksliva for his 3 nominations coveted Global Spin Awards. Quick was nominated for Regional DJ of the Year (Northeast), DJ Entrepreneur of the Year and National Club DJ of the Year! Good Luck and bring it home to The Fam! Congrats to all the other nominees as well! See the full list below!

DJ OF THE YEAR

Calvin Harris

Metro Boomin

DJ Khaled

The Chainsmokers

DJ Envy

Diplo

HIP HOP DJ OF THE YEAR

DJ Self

Funk Flex

DJ Drama

DJ Khaled

DJ Envy

Metro Boomin

EDM DJ OF THE YEAR

A-Trak

Steve Aoki

Skrillex

Diplo

Calvin Harris

Marshmello

CELEBRITY DJ OF THE YEAR

Brody Jenner

DJ Snoopadelic

Jermaine Dupri

Lil Jon

Questlove

Swizz Beatz

NATIONAL MIXSHOW DJ OF THE YEAR

DJ Drama

DJ Self

Funk Flex

DJ Envy

LA Leakers

DJ Suss One

NATIONAL CLUB DJ OF THE YEAR

D-Nice

Diplo

DJ Quicksilva

DJ Camilo

Chase B

FEMALE DJ OF THE YEAR

DJ Kiss

DJ Diamond Kuts

DJ Duffey

DJ Carisma

Vashtie

DJ Poizon Ivy

NATIONAL OPEN FORMAT DJ OF THE YEAR

A-Trak

IRIE

Vice

D-Nice

DJ Ruckus

DJ Cassidy

ONLINE/SATELLITE RADIO DJ OF THE YEAR

Statik Selektah

DJ Suss One

DJ Whoo Kid

DJ Superstar Jay

DJ Wonder

DJ Drama

MIXTAPE DJ OF THE YEAR

DJ Superstar Jay

DJ Kay Slay

DJ Drama

DJ Esco

TURNTABLIST OF THE YEAR

Jimmi Riggz (Canada)

DJ Osyris (Australia)

DJ RENA (Japan)

DJ Perky (USA)

DJ Ease (USA)

REGGAE DJ OF THE YEAR

Bobby Konders

Jahlion Sound

DJ Norie

DJ Young Chow

DJ Waggy Tee

LATIN DJ OF THE YEAR

DJ Cassanova

DJ Lobo

SANTAROSA

Alex Sensation

DJ C-Lo

INTERNATIONAL DJ OF THE YEAR

Martin Garrix

Steve Aoki

DJ Snake

Calvin Harris

Diplo

BREAKTHROUGH DJ OF THE YEAR

Chase B

Austin Millz

DJ SpinKing

Metro Boomin

DJ Wallah

DJ ALBUM OF THE YEAR

Calvin Harris – Funk Wav Bounces Vol. 1

DJ Kay Slay – The Big Brother

DJ Khaled – Grateful

DJ Drama & Mista Maeham – Position of Power

DJ PRODUCER OF THE YEAR

Metro Boomin

DJ Mustard

DJ Nasty (Orlando)

Calvin Harris

Statik Selektah

DJ Snake

DJ Khaled

DJ REMIXER OF THE YEAR

DJ Ted Smooth

DJ Snake

DJ Mustard

Diplo

DJ Mike D

DJ Suede The Remix God

DJ ENTREPRENEUR OF THE YEAR

IRIE

DJ Quicksilva

DJ Camilo

DJ Khaled

DJ Envy

DJ Drama

REGIONAL CLUB DJ OF THE YEAR (NORTHEAST)

Austin Millz

DJ Envy

DJ Will

DJ Camilo

DJ Quicksilva

DJ Self

​ REGIONAL CLUB DJ OF THE YEAR (SOUTH)

Stevie J

DJ GQ

DJ Infamous

DJ E Feezy

DJ ACE

DJ Holiday

REGIONAL CLUB DJ OF THE YEAR (MIDWEST)

Sean Mac

DJ Steph Floss

DJ Pharris

DJ Mile High

REGIONAL CLUB DJ OF THE YEAR (WEST)

Justin Credible

DJ Orator

Dre Sinatra

DJ Franzen

DJ Mark Da Spot

Vice

REGIONAL OPEN FORMAT CLUB DJ OF THE YEAR (NORTHEAST)

DJ M.O.S

D-Nice

DJ Mister Vince (New York)

Austin Millz

A-Trak

Big Ben

REGIONAL OPEN FORMAT CLUB DJ OF THE YEAR (SOUTH)

Mr Mauricio

Stevie J

DJ GQ

DJ E Feezy

DJ Baby Yu

IRIE

REGIONAL OPEN FORMAT CLUB DJ OF THE YEAR (MIDWEST)

Chuck Inglish

Sean Mac

DJ Steph Floss

DJ Metro

BOI JENIOUS

REGIONAL OPEN FORMAT CLUB DJ OF THE YEAR (WEST)

Jermaine Dupri

Justin Credible

DJ FIVE

DJ Politik

Vice

REGIONAL MIXSHOW DJ OF THE YEAR (NORTHEAST)

DJ Prostyle

DJ Self

DJ Envy

Funk Flex

DJ Camilo

DJ Enuff

REGIONAL MIXSHOW DJ OF THE YEAR (SOUTH)

DJ Scream

DJ Holiday

DJ E Feezy

DJ GQ

DJ Drama

REGIONAL MIXSHOW DJ OF THE YEAR (MIDWEST)

DJ BJ3525

DJ Bonics

Sean Mac

DJ Pharris

DJ Steph Floss

REGIONAL MIXSHOW DJ OF THE YEAR (WEST)

LA Leakers

DJ Felli Fel

Dre Sinatra

DJ Carisma

DJ Damage

DJ Big Von

ONLINE RECORD BREAKERS

LA Leakers

DIGIWAXX

DJCity

Bottom Feeders

DJBooth

Funk Flex

DJ RECORD LABEL OF THE YEAR

DJ Drama/Don Cannon – Generation Now

A-Trak – Fool’s Gold Records

Diplo – Mad Decent

DJ Khaled – We The Best Music Group

THE RED AWARD (ADULT CONTEMPORARY)

DJ Jazzy Jeff

DJ Mister Cee

DJ Scratch

DJ Clark Kent

Kid Capri

DJ Premier

TOUR DJ OF THE YEAR

Chase B

DJ Aktive

DJ Boof

Dre Sinatra

DJ Esco

