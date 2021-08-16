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The WKYS 93.9 Lil Nas X Backpack Connect Sweepstakes!

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The National Back to School with Lil Nas X Sweepstakes

Source: Radio One Digital / Radio One Digital

LIL NAS X,  93.9 WKYS AND COLUMBIA RECORDS IS GETTING YOU GEARED UP TO GET BACK TO SCHOOL!!!

WE’RE HOOKING UP 5 WINNERS EVERYDAY WITH A FULLY STOCKED BACK PACK AND EVERYDAY 1 OF THE FIVE WINNERS WILL WALK AWAY WITH A BRAND NEW LAPTOP!!!!

THAT’S RIGHT!!! LIL NAS X ISN’T A INDUSTRY BABY HE’S A IN THE STREETS BABY!!! GIVING LAPTOPS EVERYDAY TO HIS DC, MARYLAND AND VIRGINIA FAM!!!!

BROUGHT TO YOU BY COLUMBIA RECORDS AND 93.9 WKYS THE MOST HIP HOP AND R&B IN THE DMV!!!

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