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WKYS 93.9 BIG GAME XBOX Sweepstakes Courtesy of Giveon And Epic Records!!

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WKYS 93.9 Big Game Xbox Giveaway

Source: The Problem Child / Radio One Digital

THE BIG GAME IS RIGHT AROUND THE CORNER AND IF YOUR TEAM DIDN’T MAKE IT FAR WE’VE GOT A CHANCE FOR YOU TO BE A PART OF THE GAME FROM THE CRIB!

TEXT “BINGBONG” TO 37890 TO ENTER TO WIN A BRAND-NEW XBOX COURTESY OF GIVEON AND EPIC RECORDS!!!

YOUR TEAM MAY NOT HAVE A NAME, YOUR TEAM MAY HAVE LOST TO THE UNDERDOG IN THE FIRST ROUND…..LOOKING AT YOU DALLAS FANS…. BUT WE CAN GIVE YOU SOME REAL GAME WITH A BRAND NEW XBOX TEXT “BINGBONG”  37890 FOR YOUR CHANCE TO WIN!!!!

Official Sweepstakes Rules

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