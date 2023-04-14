DO YOU HAVE WHAT IT TAKES TO OPEN UP FOR BIRTHDY BASH ATL FEATURING 21 SAVAGE AND FRIENDS? JOIN HOT 1079 AS WE HOST THE 5TH ANNUAL WHO’S HOT ARTIST SHOWCASE …..FRIDAY, JUNE 16TH AT BELIEVE MUSIC HALL.
THIS YEAR WE WILL PICK TWO ARTISTS WHO WILL OPEN UP BIRTHDAY BASH ATL AT STATE FARM ARENA!
DON’T MISS THE OPPORTUNITY TO BE APART OF THE CITY’S MOST SUCCESSFUL SHOWCASE THAT HAS FOUND SOME THE HOTTEST NEW TALENT INCLUDING NONE OTHER THAN MEGAN THE STALLION AND MONEY MU!
IT ALL GOES DOWN ON FRIDAY JUNE 16TH AT BELIEVE MUSIC HALL.
FOR MORE INFORMATION EMAIL WHOSHOT1079@GMAIL.COM BROUGHT TO YOU BY ATLANTA’S #1 HIP HOP STATION…HOT 1079!
WHO’S HOT ARTIST SHOWCASE: YOUR CHANCE TO OPEN UP FOR BIRTHDAY BASH ATL! was originally published on hotspotatl.com
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