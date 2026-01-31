Daily 2026 Winter Olympics Competition Schedule
- Over 200 U.S. athletes, including top names, aim to deliver standout performances.
- Events span 15 disciplines, from skiing and snowboarding to figure skating and ice hockey.
- Fans can enjoy iconic venues like the Stelvio Ski Centre and San Siro Olympic Stadium.
Daily 2026 Winter Olympics Competition Schedule
The 2026 Winter Olympics in Milano Cortina promise to be an unforgettable celebration of athletic excellence, international camaraderie, and breathtaking competition.
Set against the stunning backdrop of Italy’s alpine regions, the Games will run from February 4 to February 22, bringing together the world’s top winter sports athletes.
With 119 events across 15 disciplines, this year’s Olympics will feature thrilling moments in skiing, snowboarding, ice hockey, figure skating, and more.
Team USA is sending a star-studded roster of over 200 athletes, including household names like Mikaela Shiffrin, Chloe Kim, and Jordan Stolz, who are poised to deliver standout performances.
RELATED | Top 20 U.S. Athletes To Watch During The 2026 Milan Cortina Olympics
Fans can look forward to iconic venues such as the Stelvio Ski Centre in Bormio and the San Siro Olympic Stadium in Milan, where the opening ceremony will officially kick off the Games on February 6.
Whether you’re a die-hard sports enthusiast or a casual viewer, the 2026 Winter Olympics offer something for everyone.
From the adrenaline-pumping downhill races to the grace and artistry of figure skating, each event is a testament to the dedication and skill of the athletes.
Stay tuned for two weeks of unforgettable moments as nations come together to compete for gold and celebrate the spirit of the Games.
Take a look at the full schedule below.
Wednesday, February 4, 2026
5:30 a.m.: Alpine Skiing – Men’s Downhill 1st Official Training | Stelvio Ski Centre (Bormio, Valtellina)
1:05 p.m.: Curling – Mixed Doubles Round Robin (Session 1) | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
SWE vs. KOR; GBR vs. NOR; CAN vs. CZE; EST vs. SUI
1:30 p.m.: Luge – Men’s Singles Official Training (Runs 1–2) | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
Thursday, February 5, 2026
4:05 a.m.: Curling – Mixed Doubles Round Robin | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
GBR vs. EST; SWE vs. CZE; NOR vs. USA; KOR vs. ITA
5:30 a.m.: Alpine Skiing – Men’s Downhill 2nd Official Training | Stelvio Ski Centre (Bormio, Valtellina)
5:30 a.m.: Alpine Skiing – Women’s Downhill 1st Official Training | Tofane Alpine Skiing Centre (Cortina)
6:10 a.m.: Ice Hockey – Women’s Preliminary | SWE vs. GER | Milan Rho Ice Hockey Arena (Milan)
8:30 a.m. & 9:27 a.m.: Luge – Men’s Singles Official Training (Runs 3-4) | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
8:35 a.m.: Curling – Mixed Doubles Round Robin | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
USA vs. SUI; NOR vs. CAN
8:40 a.m.: Ice Hockey – Women’s Preliminary (ITA-FRA) | Milan Santagiulia Ice Hockey Arena (Milan)
10:40 a.m.: Ice Hockey – Women’s Preliminary (USA–CZE) | Milan Rho Ice Hockey Arena (Milan)
11 a.m.: Luge – Women’s Singles Official Training (Runs 1-2) | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
11 a.m.: Ski Jumping – Women’s NH — Official Training 1 | Predazzo Ski Jumping Stadium (Predazzo)
1:05 p.m.: Curling – Mixed Doubles Round Robin | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
CAN vs. ITA; SUI vs. KOR; EST vs. SWE; CZE vs. GBR
1:30-3:45 p.m. : Snowboarding – Men’s Big Air Qualifying Runs 1, 2 and 3 | Livigno Snow Park (Livigno, Valtellina)
2 p.m.: Ski Jumping – Men’s NH Official Training 1 | Predazzo Ski Jumping Stadium (Predazzo)
3:10 p.m.: Ice Hockey – Women’s Preliminary | FIN vs. CAN | Milan Rho Ice Hockey Arena (Milan)
Friday, February 6, 2026
3 a.m.: Ski Jumping – Women’s NH Official Training 2 | Predazzo Ski Jumping Stadium (Predazzo)
4 a.m.: Luge – Men’s Singles Official Training (Runs 5-6) | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
4:05 a.m.: Curling – Mixed Doubles Round Robin | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
SWE vs. GBR; ITA vs. SUI; USA vs. CAN
5:30 a.m.: Alpine Skiing – Men’s Downhill 3rd Official Training | Stelvio Ski Centre (Bormio, Valtellina)
5:30 a.m.: Alpine Skiing – Women’s Downhill 2nd Official Training | Tofane Alpine Skiing Centre (Cortina)
3:55–8:55 a.m.: Figure Skating – Team Event | Milano Ice Skating Arena (Milan)
Team Event, Ice Dance/Rhythm Dance: 3:55 a.m.
Team Event, Pairs’ Short Program: 5:35 a.m.
Team Event, Women’s Singles Short Program: 7:35 a.m.
6:10 a.m.: Ice Hockey – Women’s Preliminary | FRA vs. JPN | Milan Rho Ice Hockey Arena (Milan)
8:35 a.m.: Curling – Mixed Doubles Round Robin | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
CZE vs. USA; vs. ITA; KOR vs. GBR; SWE vs. NOR
8:40 a.m.: Ice Hockey – Women’s Preliminary | CZE vs. SUI | Milan Santagiulia Ice Hockey Arena (Milan)
2:30 p.m.: Opening Ceremony | San Siro Olympic Stadium (Milan)
Saturday, February 7, 2026
4:05 a.m.: Curling – Mixed Doubles Round Robin | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
GBR vs. CAN; SWE vs. SUI
5:30 a.m.: Alpine Skiing – Men’s Downhill | medal event | Stelvio Ski Centre (Bormio, Valtellina)
5:30 a.m.: Alpine Skiing – Women’s Downhill 3rd Official Training | Tofane Alpine Skiing Centre (Cortina)
6:10 a.m.: Ice Hockey – Women’s Preliminary | GER vs. JPN | Milan Rho Ice Hockey Arenas
7 a.m.: Cross-Country Skiing – Women’s 10km + 10 km Skiathlon | medal event | Tesero Cross-Country Skiing Stadium (Val di Fiemme)
7:30 a.m.: Luge – Women’s Singles Official Training Runs 3 & 4 | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
8:35 a.m.: Curling – Mixed Doubles Round Robin | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
EST vs. NOR; CZE vs. KOR; SWE vs. ITA; GBR vs. USA
8:40 a.m.: Ice Hockey – Women’s Preliminary | SWE vs. ITA | Milano Santagiulia Ice Hockey Arena
10 a.m.: Speed Skating – Women’s 3000m | medal event | Milano Speed Skating Stadium (Rho, Milan)
10:40 a.m.: Ice Hockey – Women’s Preliminary | USA vs. FIN | Milano Rho Ice Hockey Arena
11 a.m.: Luge – Men’s Singles Runs 1 & 2 | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
1:45 p.m.: Figure Skating – Team Event | Milano Ice Skating Arena (Milan)
Team Event, Men’s Singles Short Program: 1:45 p.m.
Team Event, Ice Dance Free Dance: 4:05 p.m.
11:45 a.m.-3 p.m.: Ski Jumping – Women’s Normal Hill | Predazzo Ski Jumping Stadium (Val di Fiemme)
Trial round: 11:45 a.m.
First round: 12:45 p.m.
Medal round: 1:57 p.m. | medal event
1:05 p.m.: Curling – Mixed Doubles Round Robin | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
CAN vs. EST; CZE vs. SUI; NOR vs. ITA; USA vs. KOR
1:30 p.m.: Snowboarding – Men’s Big Air | medal event | Livigno Snow Park (Livigno, Valtellina)
3:10 p.m.: Ice Hockey – Women’s Preliminary | SUI vs. CAN | Milano Rho Ice Hockey Arena
Sunday, February 8, 2026
2 a.m.: Luge – Women’s Singles Runs 5 & 6 | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
3-5 a.m.: Snowboard – Women’s and Men’s Parallel Giant Slalom Qualification and Elimination Runs | Livigno Snow Park (Livigno)
4:05 a.m.: Curling – Mixed Doubles Round Robin | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
NOR vs. CZE; KOR vs. EST
5:30 a.m.: Alpine Skiing – Women’s Downhill | medal event | Tofane Alpine Skiing Centre (Cortina d’Ampezzo)
6:30 a.m.: Cross-Country Skiing – Men’s 10km + 10km Skiathlon | medal event | Tesero Cross-Country Skiing Stadium (Val di Fiemme)
7-8:45 a.m.: Snowboard – Women’s and Men’s Parallel Giant Slalom Knockout First round, Quarterfinals, Semifinals, Finals | medal events | Livigno Snow Park (Livigno)
7:30 a.m.: Luge – Men’s Doubles Official Training Runs 1 & 2 | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
8:05 a.m.: Biathlon – Mixed Relay 4x6km | medal event | Anterselva Biathlon Arena (Antholz)
8:35 a.m.: Curling – Mixed Doubles Round Robin | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
CAN vs. SWE; GBR vs. SUI; USA vs. EST; ITA vs. CZE
8:46 a.m.: Luge – Women’s Doubles Official Training Runs 1 & 2 | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
10 a.m.: Speed Skating – Men’s 5000m | medal event | Milano Speed Skating Stadium (Rho, Milan)
10:30 a.m.: Ski Jumping – Women’s Normal Hill Official Training 3 | Predazzo Ski Jumping Stadium
10:40 a.m.: Ice Hockey – Women’s Preliminary | SWE vs. FRA | Milano Rho Ice Hockey Arena
11 a.m.: Luge – Men’s Singles Runs 3 & 4 | medal event | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
1 p.m.: Ski Jumping – Men’s Normal Hill Official Training 2 | Predazzo Ski Jumping Stadium
1:05 p.m.: Curling – Mixed Doubles Round Robin | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
CAN vs. KOR; SUI vs. NOR; USA vs. SWE; ITA vs. GBR
1:30 p.m.: Snowboard – Women’s Big Air Qualification Runs 1, 2, 3 | Livigno Snow Park (Livigno)
1:30–5 p.m.: Figure Skating – Team Event | Milano Ice Skating Arena (Milan) | medal event
Team event, Pair Skating, Free Skate: 1:30 p.m.
Team event, Women Singles Skating, Free Skate: 2:45 p.m.
Team event, Men Singles Skating, Free Skate: 3:55 p.m.
3:10 p.m.: Ice Hockey – Women’s Preliminary | CZE vs. FIN | Milano Rho Ice Hockey Arena
Monday, February 9, 2026
2 a.m.: Skeleton – Women Official Training Heats 1 & 2 | Cortina Sliding Centre (Cortina)
3 a.m.: Nordic Combined – Normal Hill Official Training 1 | Predazzo Ski Jumping Stadium (Predazzo)
4:05 a.m.: Curling – Mixed Doubles Round Robin | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
SUI vs. CAN; ITA vs. USA; NOR vs. KOR; CZE vs. EST
4:30 a.m.: Alpine Skiing – Men’s Team Combined Downhill | Stelvio Ski Centre (Bormio, Valtellina)
4:30 a.m.: Skeleton – Men Official Training Heats 1 & 2 | Cortina Sliding Centre (Cortina)
5:30 a.m.: Alpine Skiing – Women’s Downhill 4th Official Training | Tofane Alpine Skiing Centre (Cortina)
6:10 a.m.: Ice Hockey – Women’s Preliminary | JPN vs. ITA | Milano Rho Ice Hockey Arena
7 a.m.: Luge – Women’s Doubles Official Training Runs 3 & 4 | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
7:53 a.m.: Luge – Men’s Doubles Official Training Runs 3 & 4 | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
8 a.m.: Alpine Skiing – Men’s Team Combined Slalom | medal event | Stelvio Ski Centre (Bormio, Valtellina)
6:30 a.m.: Freestyle Skiing – Women’s Slopestyle Final | medal event | Livigno Snow Park (Livigno, Valtellina)
10:40 a.m.: Ice Hockey – Women’s Preliminary | GER vs. FRA | Milano Rho Ice Hockey Arena
11 a.m.: Luge – Women’s Singles Runs 1 & 2 | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
11:30 a.m.: Speed Skating – Women’s 1000m | medal event | Milano Speed Skating Stadium (Rho, Milan)
Noon: Ski Jumping – Men’s Normal Hill Individual Trail Round, First Round, Final Round | medal event | Predazzo Ski Jumping Stadium (Val di Fiemme)
12:05 p.m.: Curling – Mixed Doubles Semifinals | Matchups TBD | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
1:30 p.m.: Snowboarding – Women’s Big Air | medal event | Livigno Snow Park (Livigno, Valtellina)
1:20–4:55 p.m.: Figure Skating – Ice Dance – Rhythm Dance | Milano Ice Skating Arena (Milan)
2:40 p.m.: Ice Hockey – Women’s Preliminary | USA vs. SUI | Milano Santagiulia Ice Hockey Arena
3:10 p.m.: Ice Hockey – Women’s Preliminary | CAN vs. CZE | Milano Rho Ice Hockey Arena
Tuesday, February 10, 2026
2 a.m.: Luge – Women’s Doubles Official Training Runs 5 & 6 | Cortina Sliding Centre (Cortina)
2:53 a.m.: Luge – Men’s Doubles Official Training Runs 5 & 6 | Cortina Sliding Centre (Cortina)
3 a.m.: Nordic Combined – Normal Hill Official Training 2 | Predazzo Ski Jumping Stadium (Predazzo)
4:30 a.m.: Short Track Speed Skating | Milano Ice Skating Arena (Milan)
Women’s 500m Heats, 4:30 a.m.
Men’s 1000m Heats, 5:08 a.m.
Mixed Team Relay Quarterfinals + Semifinals, 5:53 a.m. & 6:23 a.m.
Mixed Relay Final B, 6:48 a.m.
Mixed Relay Final A, 6:56 a.m. | medal event
4:30 a.m.: Alpine Skiing – Women’s Team Combined Downhill | Tofane Alpine Skiing Centre (Cortina d’Ampezzo)
5 a.m.: Skeleton – Women Official Training Heats 3 & 4 | Cortina Sliding Centre (Cortina)
5:15 a.m.: Freestyle Skiing – Men’s Moguls Qualification 1 | Livigno Aerials & Moguls Park (Livigno, Valtellina)
6:10 a.m.: Ice Hockey – Women’s Preliminary | JPN vs. SWE | Milano Rho Ice Hockey Arena
6:30 a.m.: Freestyle Skiing – Men’s Slopestyle Final | medal event | Livigno Snow Park (Livigno, Valtellina)
7:30 a.m.: Biathlon – Men’s 20km Individual | medal event | Anterselva Biathlon Arena (Antholz)
7:30 a.m.: Skeleton – Men Official Training Heats 3 & 4 | Cortina Sliding Centre (Cortina)
3:15-7:45 a.m.: Cross-Country Skiing – Sprint Classic Qualifications, Rounds, Finals | medal events | Tesero Cross-Country Skiing Stadium (Val di Fiemme)
Women’s Sprint Classic Final, 7:13 a.m.
Men’s Sprint Classic Final, 7:25 a.m.
8 a.m.: Alpine Skiing – Women’s Team Combined Slalom | medal event | Tofane Alpine Skiing Centre (Cortina d’Ampezzo)
8:05 a.m.: Curling – Mixed Doubles Bronze Medal Match | TBD vs. TBD | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
8:15 a.m.: Freestyle Skiing – Women’s Moguls Qualification 1 | Livigno Snow Park (Livigno, Valtellina)
10:40 a.m.: Ice Hockey – Women’s Preliminary | ITA vs. GER | Milano Rho Ice Hockey Arena
11 a.m.: Luge – Women’s Singles Runs 3 & 4 | medal event | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
11:30 a.m.: Ski Jumping – Mixed Team Finals | medal event | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
Mixed Team Trial Round, 11:30 a.m.
First Round, 12:45 p.m.
Final Round, 2 p.m.
12:05 p.m.: Curling – Mixed Doubles Gold Medal | TBD vs. TBD | medal event | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
12:30–4:45 p.m.: Figure Skating – Men’s Short Program | Milano Ice Skating Arena (Milan)
2:10 p.m.: Ice Hockey – Women’s Preliminary | USA vs. CAN | | Milano Santagiulia Ice Hockey Arena
3:10 p.m.: Ice Hockey – Women’s Preliminary | FIN vs. SUI | Milano Rho Ice Hockey Arena
Wednesday, February 11, 2026
4 a.m.: Skeleton – Women Official Training Heats 5 & 6 | Cortina Sliding Centre (Cortina)
4 a.m. & 7:45 a.m.: Nordic Combined – Normal Hill Jump & 10km Cross-Country | medal event | Predazzo Ski Jumping Stadium / Tesero XC Stadium (Val di Fiemme)
4:30 a.m.: Snowboarding – Women’s Halfpipe Qualification Runs 1 & 2 Livigno Snow Park (Livigno, Valtellina)
5 a.m.: Freestyle Skiing – Women’s Moguls Qualification 2 | Livigno Aerials & Moguls Park (Livigno, Valtellina)
5:30 a.m.: Alpine Skiing – Men’s Super-G | medal event | Stelvio Ski Centre (Bormio, Valtellina)
6:30 a.m.: Skeleton – Men Official Training Heats 5 & 6 | Cortina Sliding Centre (Cortina)
8:15 a.m.: Biathlon – Women’s 15km Individual | medal event | Anterselva Biathlon Arena (Antholz)
8:15 a.m.: Freestyle Skiing – Women’s Moguls Final 1 & 2 | medal event | Livigno Aerials & Moguls Park (Livigno, Valtellina)
10:40 a.m.: Ice Hockey – Men’s Preliminary | SVK vs. FIN | Milano Santagiulia Ice Hockey Arena
11 a.m.: Luge – Men’s and Women’s Doubles Runs 1 & 2 | medal events | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
Women’s Doubles final: 12:53 p.m.
Men’s Doubles Final: 1:44 p.m.
12:30 p.m.: Speed Skating – Men’s 1000m | medal event | Milano Speed Skating Stadium (Rho, Milan)
1:05 p.m.: Curling – Men’s Round Robin | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
SWE vs. ITA; USA vs. CZE; CAN vs. GER; CHN vs. GBR
1:30 p.m.: Snowboarding – Men’s Halfpipe Qualification Runs 1 & 2 Livigno Snow Park (Livigno, Valtellina)
1:30–5:05 p.m.: Figure Skating – Ice Dance – Free Dance | medal event | Milano Ice Skating Arena (Milan)
3:10 p.m.: Ice Hockey – Men’s Preliminary | SWE vs. ITA | Milano Santagiulia Ice Hockey Arena
Thursday, February 12, 2026
4 a.m.: Freestyle Skiing – Men’s Moguls Qualification 2 | Livigno Aerials & Moguls Park (Livigno, Valtellina)
3:05 a.m.: Curling – Women’s Round Robin | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
KOR vs. USA; JPN vs. SWE; ITA vs. SUI; CAN vs. DEN
3:30 a.m.: Skeleton – Men’s Heats 1 & 2 | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
4 a.m.: Snowboarding – Men’s Snowboard Cross Seeding Runs 1 & 2 | Livigno Snow Park (Livigno, Valtellina)
5:30 a.m.: Alpine Skiing – Women’s Super-G | medal event | Tofane Alpine Skiing Centre (Cortina d’Ampezzo)
6:10 a.m.: Ice Hockey – Men’s Preliminary | SUI vs. FRA | Milano Santagiulia Ice Hockey Arena
6:15 a.m.: Freestyle Skiing – Men’s Moguls Final Runs 1 & 2 | medal event | Livigno Aerials & Moguls Park (Livigno, Valtellina)
6:50 a.m.: Bobsleigh – 2-man Official Training Heats 1 & 2 | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
7 a.m.: Cross-Country Skiing – Women’s 10km Interval Start Free | medal event | Tesero Cross-Country Skiing Stadium (Val di Fiemme)
7:45-9:15 a.m.: Snowboarding – Men’s Snowboard Cross Quarters, Semis, Finals | medal event | Livigno Snow Park (Livigno)
8:05 a.m.: Curling – Men’s Round Robin | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
SUI vs. USA; NOR vs. GER; GBR vs. SWE
9:30 a.m.: Bobsleigh – Women’s Monobob Official Training Heats 1 & 2 | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
10:30 a.m.: Speed Skating – Women’s 5000m | medal event | Milano Speed Skating Stadium (Rho, Milan)
10:40 a.m.: Ice Hockey – Men’s Preliminary | CZE vs. CAN | Milano Santagiulia Ice Hockey Arena
11 a.m.: Ski Jumping – Women’s LH Official Training 1 | Predazzo Ski Jumping Stadium (Val di Fiemme)
12:30 p.m.: Luge – Team Relay | medal event | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
1:05 p.m.: Curling – Women’s Round Robin | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
SWE vs. USA; CHN vs. GBR; ITA vs. KOR; DEN vs JPN
1:30 p.m.: Snowboard – Women’s Halfpipe Final Runs | medal event | Livigno Snow Park (Livigno, Valtellina)
2 p.m.: Ski Jumping – Men’s LH Official Training 1 | Predazzo Ski Jumping Stadium (Val di Fiemme)
2:15 p.m.: Short Track Speed Skating | medal events | Milano Ice Skating Arena (Milan)
Women’s 500m Quarterfinals, 2:15 p.m.
Men’s 1000m Quarterfinals, 2:49 p.m.
Women’s 500m Semifinals, 2:58 p.m.
Men’s 1000m Semifinals, 3:05 p.m.
Women’s 500m Final A, 3:31 p.m.
Men’s 1000m Final A, 3:43 p.m.
3:10 p.m.: Ice Hockey – Men’s Preliminary | LAT vs. USA | Milano Santagiulia Ice Hockey Arena
3:10 p.m.: Ice Hockey – Men’s Preliminary | GER vs. DEN | Milano Rho Ice Hockey Arena
Friday, February 13, 2026
3 a.m.: Nordic Combined – Large HIll Official Training 1 | Predazzo Ski Jumping Stadium (Predazzo)
3 a.m.: Bobsleigh – 2-man Official Training Heats 3 & 4 | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
3:05 a.m.: Curling – Men’s Round Robin | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
CAN vs. USA; GBR vs. ITA; CHN vs. NOR; SUI vs. CZE
4 a.m.: Snowboarding – Women’s Snowboard Cross Seeding Runs 1 & 2 | Livigno Snow Park (Livigno, Valtellina)
7:30-9:15 a.m.: Snowboarding – Women’s Snowboard Cross Quarters, Semis, Finals (8:46 a.m.) | medal event
5:45 a.m.: Cross-Country Skiing – Men’s 10km Interval Start Free | medal event | Tesero Cross-Country Skiing Stadium (Val di Fiemme)
5:45 a.m.: Bobsleigh – Women’s Monobob Official Training Heats 3 & 4 | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
6:10 a.m.: Ice Hockey – Men’s Preliminary | ITA vs. SVK | Milano Rho Ice Hockey Arena
6:10 a.m.: Ice Hockey – Men’s Preliminary | FIN vs. SWE | Milano Santagiulia Ice Hockey Arena
7:30 a.m.: Snowboard – Women’s Snowboard Cross Final | medal event | Livigno Snow Park (Livigno, Valtellina)
8 a.m.: Biathlon – Men’s 10km Sprint | medal event | Anterselva Biathlon Arena (Antholz)
8:03-9 a.m.: Snowboarding – Women’s Snowboard Cross Quarters, Semis, Finals | medal event | Livigno Snow Park (Livigno)
8:05 a.m.: Curling – Women’s Round Robin | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
CAN vs. USA; DEN vs. SWE; CHN vs. SUI; GBR vs. KOR
10 a.m.: Speed Skating – Men’s 10,000m | medal event | Milano Speed Skating Stadium (Rho, Milan)
10 a.m.: Skeleton – Women’s Heats 1 & 2 | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
10:40 a.m.: Ice Hockey – Women’s Quarterfinals | TBD vs. TBD | Milano Rho Ice Hockey Arena
10:40 a.m.: Ice Hockey – Men’s Preliminary | FRA vs. CZE | Milano Santagiulia Ice Hockey Arena
12:30 p.m.: Ski Jumping –Men’s Large HIll Official Training 2 | Predazzo Ski Jumping Stadium (Predazzo)
1–5:10 p.m.: Figure Skating – Men’s Free Skate | medal event | Milano Ice Skating Arena (Milan)
1:05 p.m.: Curling – Men’s Round Robin | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
SUI vs. CHN; CZE vs. NOR; GER vs. ITA; CAN vs. SWE
1:30 p.m.: Skeleton – Men’s Heats 3 & 4 | medal event | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
1:30 p.m.: Snowboard – Men’s Halfpipe Final | medal event | Livigno Snow Park (Livigno, Valtellina) (Final Runs start at 2:28 p.m.)
3:10 p.m.: Ice Hockey – Men’s Preliminary | CAN vs. SUI | Milano Santagiulia Ice Hockey Arena
3:10 p.m.: Ice Hockey – Women’s Quarterfinals | TBD vs. TBD | Milano Rho Ice Hockey Arena
Saturday, February 14, 2026
3 a.m.: Ski Jumping –Women’s Large HIll Official Training 2 | Predazzo Ski Jumping Stadium (Predazzo)
3:05 a.m.: Curling – Women’s Round Robin | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
ITA vs. CHN; GBR vs. CAN; SUI vs. JPN
4 a.m.: Bobsleigh – Women’s Monobob Official Training Heats 5 & 6 | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
4 a.m.: Alpine Skiing – Men’s Giant Slalom Run 1 | Stelvio Ski Centre (Bormio, Valtellina)
4:30 a.m.: Freestyle Skiing – Women’s Dual Moguls First Round, Second Round, Quarters, Semis, Finals) | medal event | Livigno Aerials & Moguls Park (Livigno, Valtellina)
6 a.m.: Cross-Country Skiing – Women’s 4 x 7.5km Relay | medal event | Tesero Cross-Country Skiing Stadium (Val di Fiemme)
6:10 a.m.: Ice Hockey – Men’s Preliminary | SWE vs. SVK | Milano Santagiulia Ice Hockey Arena
6:10 a.m.: Ice Hockey – Men’s Preliminary | GER vs. LAT | Milano Rho Ice Hockey Arena
6:30 a.m.: Bobsleigh – 2-man Official Training Heats 5 & 6 | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
7:30 a.m.: Alpine Skiing – Men’s Giant Slalom Run 2 | medal event | Stelvio Ski Centre (Bormio, Valtellina)
8:05 a.m.: Curling – Men’s Round Robin | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
GER vs. USA; CZE vs. GBR; SWE vs. CHN; SUI vs. CAN
8:45 a.m.: Biathlon – Women’s 7.5km Sprint | medal event | Anterselva Biathlon Arena (Antholz)
10 a.m.: Speed Skating – Women’s Team Pursuit Quarterfinals | Milano Speed Skating Stadium (Rho, Milan)
10:40 a.m.: Ice Hockey – Men’s Preliminary | FIN vs. ITA | Milano Santagiulia Ice Hockey Arena
10:40 a.m.: Ice Hockey – Women’s Quarterfinals | TBD vs. TBD | Milano Rho Ice Hockey Arena
11 a.m.: Speed Skating – Men’s 500m | medal event | Milano Speed Skating Stadium (Rho, Milan)
Noon: Skeleton – Women’s Heats 3 & 4 | medal event | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
12:45 p.m.: Ski Jumping – Men’s Large Hill First Round, Final Round | medal event | Predazzo Ski Jumping Stadium (Val di Fiemme)
1:05 p.m.: Curling – Women’s Round Robin | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
CAN vs. SUI; JPN vs. USA; KOR vs. DEN; ITA vs. SWE
1:30 p.m.: Freestyle Skiing – Women’s Freeski Big Air Qualification Runs 1, 2, 3 | Livigno Snow Park (Livigno, Valtellina)
1:57 p.m.: Ski Jumping –Men’s Large Hill Individual Final Round | medal event | Predazzo Ski Jumping Stadium (Predazzo) (Trial Round, 1st Round precede Final on same day)
2:15-4:45 p.m.: Short Track Speed Skating | Milano Ice Skating Arena (Milan)
Men’s 1500m Quarterfinals, 2:15 p.m.
Womens 1000m Heats, 4:59 p.m.
Men’s 1500m Semifinals, 3:44 p.m.
Women’s 3000m Relay, Semifinals, 4 p.m.
Men’s 1500m Final B, 4:27 p.m.
Men’s 1500 Final A, 4:34 p.m., medal event
3:10 p.m.: Ice Hockey – Men’s Preliminary | USA vs. DEN | Milano Santagiulia Ice Hockey Arena
3:10 p.m.: Ice Hockey – Women’s Quarterfinals | TBD vs. TBD | Milano Rho Ice Hockey Arena
Sunday, February 15, 2026
3 a.m.: Nordic Combined – Large Hill Official Training 2 | Predazzo Ski Jumping Stadium (Predazzo)
3:05 a.m.: Curling – Men’s Round Robin | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
USA vs. SWE; GER vs. GBR; NOR vs. ITA
4 a.m.: Bobsleigh — Women’s Monobob Heats 1 & 2 | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
4 a.m.: Alpine Skiing — Women’s Giant Slalom Run 1 | medal event | Tofane Alpine Skiing Centre (Cortina d’Ampezzo)
4:30 a.m.: Freestyle Skiing – Men’s Dual Moguls First Round, Second Round, Quarters, Semis, Finals (5:48 a.m.) | medal event | Livigno Aerials & Moguls Park (Livigno, Valtellina)
5:15 a.m.: Biathlon — Men’s 12.5km Pursuit | medal event | Anterselva Biathlon Arena (Antholz)
5:30 a.m.: Ski Jumping — Men’s Large Hill Official Training 3 | Predazzo Ski Jumping Stadium (Val di Fiemme)
6 a.m.: Cross-Country Skiing – Men’s 4 x 7.5km Relay | medal event | Tesero Cross-Country Skiing Stadium (Val di Fiemme)
6:10 a.m.: Ice Hockey – Men’s Preliminary | SUI vs. CZE | Milano Santaguilia Ice Hockey Arena
7:30 a.m.: Alpine Skiing — Women’s Giant Slalom Run 2 | medal event | Tofane Alpine Skiing Centre (Cortina d’Ampezzo)
7:45-9 a.m.: Snowboard Cross — Mixed Team Quarterfinals, Semifinals, Finals) | medal event | Livigno Snow Park (Livigno, Valtellina)
8:05 a.m.: Curling – Women’s Round Robin | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
JPN vs. KOR; DEN vs. ITA; GBR vs. SWE; USA vs. CHN
8:45 a.m.: Biathlon — Women’s 10km Pursuit | medal event | Anterselva Biathlon Arena (Antholz)
10 a.m.: Speed Skating — Men’s Team Pursuit Qualifying | Milano Speed Skating Stadium (Rho, Milan)
10:40 a.m.: Ice Hockey – Men’s Preliminary | CAN vs. FRA | Milano Rho Ice Hockey Arena
11:03 a.m.: Speed Skating — Women’s 500m | medal event | Milano Speed Skating Stadium (Rho, Milan)
11:30 a.m.-3 p.m.: Ski Jumping — Women’s Large Hill Trial Round, First Round, Final Found| medal event | Predazzo Ski Jumping Stadium (Val di Fiemme)
12 p.m.: Skeleton — Mixed Team | medal event | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
1:05 p.m.: Curling – Men’s Round Robin | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
USA vs. NOR; CHN vs. CAN; CZE vs. ITA; GBR vs. SUI
1:10 p.m.: Ice Hockey – Men’s Preliminary | DEN vs. LAT | Milano Rho Ice Hockey Arena
1:30 p.m.: Freestyle Skiing – Men’s Freeski Big Air Qualification Runs 1, 2, 3 | Livigno Snow Park (Livigno, Valtellina)
1:45–4:55 p.m.: Figure Skating — Pairs’ Short Program | Milano Ice Skating Arena (Milan)
3:10 p.m.: Ice Hockey – Men’s Preliminary | USA vs. GER | Milano Santaguilia Ice Hockey Arena
Monday, February 16, 2026
3 a.m.: Nordic Combined – Large Hill Official Training 3 | Predazzo Ski Jumping Stadium (Predazzo)
3:05 a.m.: Curling – Women’s Round Robin | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
SUI vs. SWE; CHN vs. CAN; DEN vs. GBR
4 a.m.: Alpine Skiing — Men’s Slalom Run 1 | Stelvio Ski Centre (Bormio, Valtellina)
4 a.m.: Bobsleigh — Two-Man Heats 1 & 2 | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
4:30 a.m.: Snowboard — Women’s Slopestyle Qualification Runs 1 & 2 | Livigno Snow Park (Livigno, Valtellina)
5 a.m.: Short Track Speed Skating | Milano Ice Skating Arena (Milan)
Women’s 1000m Quarterfinals, 5 a.m.
Men’s 500m Heats, 5:18 a.m.
Women’s 1000m Semifinals, 5:55 a.m.
Men’s 5000m Relay Semifinals, 6:04 a.m.
Women’s 1000m Final B, 6:36 a.m.
Women’s 1000m Final A, 6:42 a.m., medal event
7:30 a.m.: Alpine Skiing — Men’s Slalom Run 2 | medal event | Stelvio Ski Centre (Bormio, Valtellina)
8:05 a.m.: Curling – Men’s Round Robin | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
GER vs. NOR; CZE vs. CAN; SWE vs. GER; ITA vs. CHN
8 a.m.: Snowboard — Men’s Slopestyle Qualification Runs 1 & 2 | Livigno Snow Park (Livigno, Valtellina)
10:40 a.m.: Ice Hockey – Women’s Semifinals | TBD vs. TBD | Milano Santaguilia Ice Hockey Arena
Noon-3 p.m.: Ski Jumping — Men’s Super Team Trial, First, Second, Final Rounds | medal event | Predazzo Ski Jumping Stadium (Val di Fiemme)
1 p.m.: Bobsleigh — Women’s Monobob Heats 3 & 4 | medal event | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
1:05 p.m.: Curling – Women’s Round Robin | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
USA vs. ITA; KOR vs. CHN; SUI vs. GBR; JPN vs. CAN
1:30-3 p.m.: Freestyle Skiing — Women’s Big Air | medal event | Livigno Snow Park (Livigno, Valtellina)
2–5:15 p.m.: Figure Skating — Pairs’ Free Skate | medal event | Milano Ice Skating Arena (Milan)
3:10 p.m.: Ice Hockey – Women’s Semifinals | TBD vs. TBD | Milano Santaguilia Ice Hockey Arena
Tuesday, February 17, 2026
3:05 a.m.: Curling – Men’s Round Robin | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
SUI vs. SWE; CHN vs. USA; CZE vs. GER
4 a.m. & 7:45 a.m.: Nordic Combined — Men’s Large Hill Jump & 10km Cross-Country | medal event | Predazzo Ski Jumping Stadium / Tesero XC Stadium (Val di Fiemme)
4:45 a.m. & 7:30 a.m.: Freestyle Skiing — Women’s & Men’s Aerials (Qualifying) | Livigno Aerials & Moguls Park (Livigno, Valtellina)
6:10 a.m.: Ice Hockey – Men’s Qualification Playoff | TBD vs. TBD | Milano Santaguilia Ice Hockey Arena
6:10 a.m.: Ice Hockey – Men’s Qualification Playoff | TBD vs. TBD | Milano Rho Ice Hockey Arena
7 a.m.: Snowboard — Women’s Slopestyle Final Runs 1, 2, 3 | medal event | Livigno Snow Park (Livigno, Valtellina)
8 a.m.: Bobsleigh — Two-woman Training Heats 1 & 2 | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
8:05 a.m.: Curling – Women’s Round Robin | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
SWE vs. CAN; DEN vs. USA; ITA vs. JPN; KOR vs. SUI
8:30 a.m.: Biathlon — Men’s 4 x 7.5km Relay | medal event | Anterselva Biathlon Arena (Antholz)
8:30-11 a.m.: Speed Skating — Men’s & Women’s Team Pursuit Semifinals to Finals | medal events | Milano Speed Skating Stadium (Rho, Milan)
10:40 a.m.: Ice Hockey – Men’s Qualification Playoff | TBD vs. TBD | Milano Santaguilia Ice Hockey Arena
12:45–5 p.m.: Figure Skating — Women’s Short Program | Milano Ice Skating Arena (Milan)
1 p.m.: Bobsleigh — Two-man Heats 3 & 4 | medal event | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
1:05 p.m.: Curling – Men’s Round Robin | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
SUI vs. GER; ITA vs. USA; CAN vs. GBR; SWE vs. NOR
1:30 p.m.: Freestyle Skiing — Men’s Big Air | medal event | Livigno Snow Park (Livigno, Valtellina)
3:10 p.m.: Ice Hockey – Men’s Qualification Playoff | TBD vs. TBD | Milano Santaguilia Ice Hockey Arena
Wednesday, February 18, 2026
3 a.m.: Nordic Combined – Large Hill Official Training 4 | Predazzo Ski Jumping Stadium (Predazzo)
3:05 a.m.: Curling – Women’s Round Robin | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
CHN vs. DEN; GBR vs. USA; SWE vs. KOR
3:45-7 a.m.: Cross-Country Skiing — Women’s and Men’s Team Sprint Free Qualifying & Finals | medal events | Tesero Cross-Country Skiing Stadium (Val di Fiemme)
4 a.m.: Alpine Skiing — Women’s Slalom Run 1 | Tofane Alpine Skiing Centre (Cortina d’Ampezzo)
4 a.m.: Bobsleigh — Four-Man Official Training Heats 1 & 2 | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
5:30 a.m.: Freestyle Skiing — Women’s Aerials Finals 1 & 2 | medal event | Livigno Aerials & Moguls Park (Livigno, Valtellina)
6:10 a.m.: Ice Hockey – Men’s Quarterfinals | TBD vs. TBD | Milano Santaguilia Ice Hockey Arena
6:30 a.m.: Snowboard — Men’s Slopestyle Final | medal event | Livigno Snow Park (Livigno, Valtellina)
7:30 a.m.: Alpine Skiing — Women’s Slalom Run 2 | medal event | Tofane Alpine Skiing Centre (Cortina d’Ampezzo)
8 a.m.: Bobsleigh — Four-Woman Official Training Heats 3 & 4 | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
8:05 a.m.: Curling – Men’s Round Robin | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
ITA vs. CAN; GBR vs. USA; CHN vs. CZE; NOR vs. SUI
8:45 a.m.: Biathlon — Women’s 4 x 6km Relay | medal event | Anterselva Biathlon Arena (Antholz)
10:40 a.m.: Ice Hockey – Men’s Quarterfinals | TBD vs. TBD | Milano Santaguilia Ice Hockey Arena
1:05 p.m.: Curling – Women’s Round Robin | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
GBR vs. JPN; SUI vs. DEN; CAN vs. ITA; CHN vs. SWE
12:10 p.m.: Ice Hockey – Men’s Quarterfinals | TBD vs. TBD | Milano Santaguilia Ice Hockey Arena
2:15 p.m.: Short Track Speed Skating | Milano Ice Skating Arena (Milan)
Men’s 500m Quarters & Semis, 2:15 p.m.
Women’s 3000m Relay Finals B & A, 2:50 p.m., medal event
Men’s 500m Finals B & A, 3:24 p.m., medal event
3:10 p.m.: Ice Hockey — Men’s Quarterfinals | TBD vs. TBD | Milano Santaguilia Ice Hockey Arena
Thursday, February 19, 2026
3:05 a.m.: Curling – Men’s Round Robin | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
SWE vs. CZE; ITA vs. SUI; CHN vs. GER; NOR vs. CAN
3:50-9 a.m.: Ski Mountaineering — Men’s & Women’s Sprint (Heats & Finals) | medal events | Stelvio Ski Centre (Bormio, Valtellina)
4 a.m.: Bobsleigh — Four-Man Official Training Heats 3 & 4 | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
4:30 a.m.: Freestyle Skiing — Men’s Halfpipe Qualification Runs 1 & 2 | Livigno Snow Park (Livigno, Valtellina)
4 a.m. & 8 a.m.: Nordic Combined — Team Sprint | medal event | Predazzo Ski Jumping Stadium / Tesero XC Stadium (Val di Fiemme)
5:30 a.m.: Freestyle Skiing — Men’s Aerials Finals 1 & 2 | medal event | Livigno Aerials & Moguls Park (Livigno, Valtellina)
4:30 a.m. & 1:30 p.m.: Snowboard — Men’s & Women’s Halfpipe (Qualifying) Livigno Snow Park (Livigno, Valtellina)
8 a.m.: Bobsleigh — Two-Woman Official Training Heats 5 & 6 | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
8:05 a.m.: Curling – Women’s Round Robin | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
SUI vs. USA; CAN vs. KOR; CHN vs. JPN; GBR vs. ITA
8:40 a.m.: Ice Hockey — Women’s Bronze Medal Game | TBD vs TBD | Milan Santagiulia Ice Hockey Arena
10:30 a.m.: Speed Skating — Men’s 1500m | medal event | Milano Speed Skating Stadium (Rho, Milan)
1 p.m.: Figure Skating — Women’s Free Skate | medal event | Milano Ice Skating Arena (Milan)
1:05 p.m.: Curling – Men’s Semifinals | Matchups TBD | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
1:10 p.m.: Ice Hockey — Women’s Gold Medal Game | TBD vs TBD | Milan Santagiulia Ice Hockey Arena
1:30 p.m.: Freestyle Skiing — Women’s Halfpipe Qualification Runs 1 & 2 | Livigno Snow Park (Livigno, Valtellina)
Friday, February 20, 2026
4 a.m.: Bobsleigh — Four-Man Official Training Heats 5 & 6 | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
4-8 a.m.: Freestyle Skiing — Women’s Ski Cross Qualifying to Finals | medal event | Livigno Snow Park (Livigno, Valtellina)
8:05 a.m.: Curling —Women’s Semifinals | Matchups TBD | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
8:15 a.m.: Biathlon — Men’s 15km Mass Start | medal event | Anterselva Biathlon Arena (Antholz)
10:30 a.m.: Speed Skating — Women’s 1500m | medal event | Milano Speed Skating Stadium (Rho, Milan)
10:40 a.m.: Ice Hockey — Men’s Semifinals | Matchups TBD | Milan Santagiulia Ice Hockey Arena
Noon: Bobsleigh — Two-Woman Heats 1 & 2 | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
1:05 p.m.: Curling — Men’s Bronze Medal Match | TBD vs TBD | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
1:30 p.m.: Freestyle Skiing — Men’s Halfpipe | medal event | Livigno Snow Park (Livigno, Valtellina)
2:15-4:30 p.m.: Short Track Speed Skating— Women’s 1500m Quarterfinals to Final; Men’s 5000m Relay Finals | medal events | Milano Ice Skating Arena (Milan)
3:10 p.m.: Ice Hockey — Men’s Semifinals | TBD vs TBD | Milan Santagiulia Ice Hockey Arena
Saturday, February 21, 2026
4-8 a.m.: Freestyle Skiing — Men’s Ski Cross Seeding to Finals | medal event | Livigno Snow Park (Livigno, Valtellina)
4 a.m.: Bobsleigh — Four-Man Heats 1 & 2 | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
4:45-6:45 a.m.: Freestyle Skiing — Mixed Team Aerials | medal event | Livigno Aerials & Moguls Park (Livigno, Valtellina)
5 a.m.: Cross-Country Skiing — Men’s 50km Mass Start | medal event | Tesero Cross-Country Skiing Stadium (Val di Fiemme)
6 a.m.: Freestyle Skiing — Men’s Ski Cross First Round, Quarterfinals, Semifinals, Final | medal event | Livigno Snow Park (Livigno, Valtellina)
7:30 a.m.: Ski Mountaineering — Mixed Relay | medal event | Stelvio Ski Centre (Bormio, Valtellina)
8:05 a.m.: Curling — Women’s Bronze Medal Game | TBD vs TBD | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
8:15 a.m.: Biathlon — Women’s 12.5km Mass Start | medal event | Anterselva Biathlon Arena (Antholz)
9 a.m.-noon: Speed Skating — Men’s & Women’s Mass Start Semis and Finals | medal events | Milano Speed Skating Stadium (Rho, Milan)
1 p.m.: Bobsleigh — Two-Woman Heats 3 & 4 | medal event | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
1:05 p.m.: Curling — Men’s Gold Medal Game | TBD vs TBD | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
1:30 p.m.: Freestyle Skiing — Women’s Halfpipe Finals | medal event | Livigno Snow Park (Livigno, Valtellina)
2 p.m.: Figure Skating — Exhibition Gala | Milano Ice Skating Arena (Milan)
2:40 p.m.: Ice Hockey — Men’s Bronze Medal Game | TBD vs TBD | Milan Santagiulia Ice Hockey Arena
Sunday, February 22, 2026
4 a.m.: Bobsleigh — Four-Man Runs 3 & 4 | medal event | Cortina Sliding Centre (Cortina d’Ampezzo)
4 a.m.: Cross-Country Skiing — Women’s 50km Mass Start Classic | medal event | Tesero Cross-Country Skiing Stadium (Val di Fiemme)
5:05 a.m.: Curling — Women’s Gold Medal Game | TBD vs TBD | Cortina Curling Olympic Stadium (Cortina d’Ampezzo)
8:10 a.m.: Ice Hockey — Men’s Gold Medal Game | TBD vs TBD | Milan Santagiulia Ice Hockey Arena
2:30 p.m.: Closing Ceremony | Verona Olympic Arena (Verona)
Daily 2026 Winter Olympics Competition Schedule was originally published on 1075thefan.com