Listen Live
Entertainment

YFN Lucci Leads Star-Studded “Welcome Home” Concert

Published on August 25, 2025

Share this

Share this link via

Or copy link

YFN Lucci & Friends

Source: Norris Ford / R1

YFN Lucci is officially home, and he is wasting no time in getting back to the top of the ATL rap game with an epic showcase.

This past Saturday (Aug. 23), Lucci led a star-studded “Welcome Home” concert in front of a sold-out audience at State Farm Arena, complete with positive energy, tons of surprises, and, of course, music.

Lucci did not disappoint as he ran through some of his most popular tracks, including his latest single, “Jan. 31st (My Truth).” Several special guests, including Rick Ross, Latto, Dreezy, Trey Songz, Quavo, and Boosie Badazz, appeared throughout the night to make it an unforgettable experience for fans.

With our own Fly Guy DC as host, Hot 107.9 was front and center to catch all the action! Check out our recap below!

YFN Lucci Leads Star-Studded “Welcome Home” Concert  was originally published on hotspotatl.com

1. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

2. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

3. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

4. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

5. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

6. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

7. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

8. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

9. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

10. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025

11. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

12. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

13. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

14. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

15. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

16. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

17. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

18. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

19. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

20. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

21. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

22. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

23. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

24. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

25. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

37. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

38. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

39. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

40. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

41. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

42. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

43. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

44. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

45. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

46. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

47. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

48. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

49. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

50. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

51. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

52. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

53. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

54. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

55. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

56. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

57. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

58. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

59. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

60. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

61. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

62. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

63. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

64. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

65. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

66. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

67. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

68. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

69. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

70. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

71. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

72. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

73. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

74. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

75. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

76. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

77. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

78. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

79. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

80. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

81. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

82. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

83. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

84. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

85. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

86. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

87. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

88. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

89. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

90. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

91. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

92. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

93. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

94. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

95. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

96. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

97. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

98. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

99. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

100. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

101. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

102. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

103. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

104. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

105. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

106. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

107. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

108. YFN Lucci & Friends

YFN Lucci & Friends Source:R1

“YFN Lucci & Friends” concert at State Farm Arena, August 23, 2025 events

More from 93.9 WKYS
More From KYSDC
RoadTrippin’ With Diva Sweeptakes

93.9 WKYS

Quick Links

Legal

Listen Live
Close