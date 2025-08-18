Listen Live
Back 2 School Backpack & Supplies Giveaway

Back 2 School Backpack and Supplies Giveaway
  • Date/time: Aug 23, 2:00pm
  • Venue: Marylou's
  • Address: Fort Washington 731 Cady Dr,, MD, 20744

 

 

Join Radio One DC this Saturday, August 23, at Mary Lou’s in Fort Washington for our Backpack Giveaway! We are giving away clear backpacks and supplies on a first-come, first-served basis. Starting at 2:00 PM, we will see you at 731 Cady Dr, Fort Washington, Maryland, at Mary Lou’s!

