Back 2 School Backpack & Supplies Giveaway

- Date/time: Aug 23, 2:00pm
- Venue: Marylou's
- Address: Fort Washington 731 Cady Dr,, MD, 20744
Join Radio One DC this Saturday, August 23, at Mary Lou’s in Fort Washington for our Backpack Giveaway! We are giving away clear backpacks and supplies on a first-come, first-served basis. Starting at 2:00 PM, we will see you at 731 Cady Dr, Fort Washington, Maryland, at Mary Lou’s!
-
Rest In Power: Notable Black Folks Who We’ve Lost In 2025
-
15 Stunning Photos of Tennis Star Sachia Vickery: Buzzing Over Her OnlyFans & $1,000 Dating Rule
-
CASSIUS Gems: Zendaya’s Most Sizzling Instagram Moments
-
29 Pictures Of Lady Gaga’s Great Ass [PHOTOS]
-
Hottest NFL Players In 2025
-
30 Photos Of Cardi B’s Ass
-
Remembering Sharon Chuter: The Beauty Boss Who Changed The Industry
-
93 Days of Summer Cash Giveaway