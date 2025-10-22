- Date/time: Oct 28
Acompáñanos en “Paving the Way Forward” – Your Keys to Homeownership, presentado por Wells Fargo y la National Foundation for Credit Counseling (NFCC), el martes, 28 de octubre a las 3:30 p.m. ET.
Presentado por DJ A&G.
Míralo EN VIVO en la página de Facebook de 93.9WKYS, en YouTube de Radio One DC y en KYSDC.com.
Empieza aquí con lo básico para comprar tu casa.
No hay dos caminos iguales hacia la compra de una vivienda, y casi nunca es un proceso en línea recta. Pero todo se puede sentir más sencillo si lo divides por pasos, empezando por entender el proceso.
Para más información, visita:
