AAHP’s 2nd Annual Resource Day: From Resources to Results!

AAHP's 2nd Annual Resource Day: From Resources to Results!

 

 

Join the African American Health Program for our second annual Resource Day as we turn resources into results!

Saturday, August 16 · 11am – 3pm EDT
11729 Georgia Avenue Silver Spring, MD 20902

