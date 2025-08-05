- Date/time: Aug 16, 11:00am to 3:00pm
- Venue: AAHP's 2nd Annual Resource Day: From Resources to Results!
- Address: 11729 Georgia Avenue, Silver Spring, MD
- Web: https://www.eventbrite.com/e/aahps-2nd-annual-resource-day-from-resources-to-results-tickets-1516312584759?aff=oddtdtcreator
Join the African American Health Program for our second annual Resource Day as we turn resources into results!
Saturday, August 16 · 11am – 3pm EDT
11729 Georgia Avenue Silver Spring, MD 20902
