How To Get Out Of The Friend Zone w/ Chante Moore [Exclusive Video]

Grammy-nominated singer, songwriter and actress Chante Moore knows a little something about relationships. The “Chanté’s Got a Man“ singer sat us down and schooled us on the nuances of love, “The Friend Zone,” and how to get out of it, if you feel yourself trapped. Basically, she was dropping gems the whole interview. Check out the segment below…

